Niepokojące słowa. "Stan zdrowia ulega powolnemu pogorszeniu"

Poważny wypadek, jaki w 2006 r. miał zespół Varius Manx, diametralnie zmienił jej życie. Monika Kuszyńska cudem przeżyła, ale do dziś jeździ na wózku inwalidzkim. Częściowy paraliż mógł ją załamać, ale artystka nie poddała się i gdy tylko pozwolił jej na to stan zdrowia, wróciła do tworzenia muzyki i koncertowania. Nowe życie się ustabilizowało. W ostatnich kilku latach sporo było doniesień o zaawansowanej rehabilitacji, dzięki której pojawiła się szansa na to, by Kuszyńska jeszcze mogła stanąć na własnych nogach.