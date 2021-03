Monika Miller w zmysłowej pozie na łóżku. Chwali się "nowym dzieckiem"

Od czasu gdy Leszek Miller wprowadził swoją wnuczkę, Monikę Miller, do show-biznesu, młoda kobieta robi wszystko, by w nim pozostać. Jest artystką, piosenkarką, modelką i aktorką. Występowała w 10. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie u boku Jana Klimenta zajęła piąte miejsce, a od niedawna można ją też oglądać w serialu "Gliniarze" na Polsacie. Wielu kojarzy ją także z racji jej chatakterystycznego wizerunku - jest wielką miłośniczką piercingu i tatuaży. To właśnie z tym drugim elementem związany jest jej najnowszy post na Instagramie.