Monika Richardson nie ma żadnego kontaktu z Zamachowskim! "Parę rzeczy jest do wyjaśnienia"

- Dla mnie ważne jest na tym etapie mojego życia jedno: jak mój partner będzie się zachowywał w stosunku do moich dzieci i jaką będą mieli relację. A ponieważ Konrad od początku i z Zośką i z Tomkiem złapał flow i rozmawiają o wszystkim, rozmawiają bardzo dużo, to ja już nie mam więcej pytań. Zaakceptowały go jako mojego partnera, człowieka, do którego można przyjść po radę, z którym można porozmawiać na każdy temat, któremu można się wyżalić, ale też z którym można milczeć, bo Konrad nie jest typem faceta, który próbuje wyciągnąć jakieś informacje, czy nalega na tak zwaną poważną rozmowę. To nie jest jego styl i całe szczęście - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.