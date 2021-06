Monika Richardson ostro o Euro 2020. To się nie spodoba fanom sportu

Jak wiadomo od końca maja, Richardson jest już w nowym związku. Jej nowym partnerem jest Konrad Wojterkowski, przedsiębiorca, właściciel Grupy #BeReady, producent filmowy, filantrop. Jednak prezenterka rzadko wrzuca na Instagramie zdjęcia z mężczyzną – póki co wykorzystuje swój profil jako miejsce do pokazywania, czym akurat się zajmuje lub do wyrażania swoich opinii na różne tematy.