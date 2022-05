Monika Richardson pokazała wyjątkowe zdjęcie. Tak wygląda jej patchworkowa rodzina

Nie dziwiło szczególnie więc, że dość często stawała się bohaterką pierwszych stron gazet. Wychodziła za mąż trzy razy, z czego najbardziej medialnym małżeństwem było to ostatnie, ze Zbigniewem Zamachowskim. Życie prywatne pary często stawało się obiektem zainteresowania kolorowej prasy. Nie bez powodu zresztą - dziennikarka dość chętnie opowiadała o prywacie, co spotykało się ze sprzeciwem zarówno rodziny Zamachowskiego, jak i jego samego. Ostatecznie para się rozstała i oboje nie kryli już, że było to raczej rozstanie bolesne.