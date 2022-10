Monika Richardson przyznała się do niewierności. "Nie jestem święta"

- To nie jest bezkosztowe. To nie jest sytuacja, w której otrzepuję się i mówię sobie, że nieważne, bo to był tylko seks dla sportu. To jest tak, jak z aborcją i innymi bardzo brzemiennymi w skutkach decyzjami, które podejmujemy. Nigdy bym ich nie potępiła, bo jestem ostatnia, która ma prawo rzucić kamień, ale ostrzegam, to nie jest bezkosztowe - powtórzyła Richardson, która od ponad półtora roku jest w szczęśliwym związku z biznesmenem Konradem Wojterkowskim.