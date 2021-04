Zamachowska ujawnia kulisy rozstania. Oskarża męża nie tylko o zdradę

"Dla matki wybór 'dzieci albo mąż', nie istnieje i nie może istnieć. Na szczęście to jest instynkt, nie muszę tego racjonalizować. Mam też własną ocenę tej sytuacji i ona brzmi tak: Moje dzieciaki są fantastyczne! Wyrosły na mądrych, świadomych, współczujących ludzi. Kocham ich najbardziej na świecie. Powiem więcej, to one w moim życiu liczą się najbardziej" - zaznaczyła.