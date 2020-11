Też chce być prezydentem USA. Już zebrał tysiące głosów

Wybory w USA. Trump - Biden. Co to oznacza dla Polski?

Artysta nie ukrywa się ze swoimi sympatiami do konserwatywnej Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa. Uważa, że jest on pierwszym prezydentem USA, który "pozwalał Bogu mieć coś do powiedzenia". Być może dlatego Kanye West postanowił po raz pierwszy oddać głos w wyborach prezydenckich, co skrzętnie udokumentował na Twitterze. Tyle, że nie wybrał żadnego z faworytów, a dopisał swoje nazwisko na liście do głosowania. Jak podaje agencja Associated Press, obecnie w wyborach prezydenckich w USA odnotowano blisko 60 tys. głosów oddanych na Kanye Westa.