Nagła śmierć Ewy Sałackiej dla wszystkich była szokiem. Tak zareagował jej znany były mąż

Wcześniej aktorka była związana z Krzysztofem Krauze. Poznali się na studiach w szkole filmowej w Łodzi. Pobrali się w 1979 r. Niedługo potem razem wyjechali za granicę, najpierw do Wiednia, później do Paryża. Ale emigracja nie była sielanką, zaczęli kłócić się o wszystko. Wreszcie wrócili do Polski i poinformowali, że zamierzają się rozstać. Powód? Oddalili się od siebie, pochłonięci rozwijaniem karier.