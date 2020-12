Najman krytykuje Lewego. Poszło o to, jak odebrał prestiżową nagrodę

Złota piłka to najważniejsze indywidualne wyróżnienie w piłkarskim świecie. W tym roku gala rozdania nagród miała nieco inny przebieg niż do tej pory - oczywiście ze względu na pandemię koronawirusa. Prowadzoną przez Ruuda Gullita oraz dziennikarkę BBC i BT Sport Reshmin Chowdhury ceremonię transmitowano wyłącznie w internecie.

Tytuł najlepszego piłkarza 2020 r. zdobył Robert Lewandowski. Polak podczas odbierania nagrody wygłosił mowę w języku niemieckim, co nie uszło uwadze Marcina Najmana. "Wielkie gratulacje dla Roberta Lewandowskiego! Należało mu się to zwycięstwo! Teraz trzymam kciuki by przy odbiorze kolejnej nagrody, przemówienie zrobił po Polsku" (zachowano oryginalną pisownię) - napisał celebryta.