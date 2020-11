Najman ekspertem TVP? Michał Rachoń zabrał głos

Nowym, naczelnym ekspertem TVP od wszystkiego został niedawno Marcin Najman. Słynny pięściarz często pojawia się na antenie i komentuje aktualne wydarzenia. Zawodnik Fame MMA mówił już np. o prawie Unii Europejskiej. Mówił również o wynikach wyborów w USA. Jak sam przyznał, "ilość nieprawidłowości jest bardzo duża" - sportowiec woli poczekać na ogłoszenie wyników przez Sąd Najwyższy, bo nie do końca wierzy w zwycięstwo Joe Bidena. Najman wyjaśnia, że "stara się być zawsze przygotowany" .

Michał Rachoń broni Marcina Najmana

Pod wpisem dziennikarza pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z internautów zwrócił się do Rachonia i zadał mu pytanie: "Więc robisz telewizję 'ciekawą', a nie wartościową? No spoko, ustalone". Inny użytkownik napisał: "Może warto jednak przestać się wygłupiać z tymi komentatorami? Przecież to jest pośmiewisko". "Jaki program, tacy komentatorzy" - napisał jeden z internautów.