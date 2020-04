Najsmutniejsza księżniczka świata. Nigdy nie wyjdzie za mąż

Kilkanaście lat temu zaczęto powoli przyzwyczajać się do myśli, że trzeba zmienić prawo. Niechętnie, bo niechętnie, ale pojawiły się pierwsze próby prac nad nowymi regułami. I gdy już pojawiło się światełko w tunelu, a księżniczka zaczęła przyzwyczajać się do myśli, że zostanie władcą, wszystko prysło jak bańka mydlana.

Co ciekawe, w 2005 r. księżniczka Sayako, ciocia Aiko, poślubiła "zwykłego człowieka". Po skromnej uroczystości na 30 osób bez mrugnięcia okiem musiała zrezygnować z tytułu i wyprowadzić się z Pałacu Cesarskiego do zwyczajnego mieszkania w Tokio.

Co prawda dostała posag w wysokości 1,3 mln funtów, ale to zaledwie ułamek z 289 mln funtów rocznie, z których mogła korzystać przed ślubem. Oprócz tego musiała nauczyć się żyć jak każdy szary obywatel. Zrobiła prawo jazdy i chodziła do supermarketów po to, by dowiedzieć się, jak robić zakupy.