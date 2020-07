Narzeczony Nayi Rivery pożegnał ją we wzruszającym poście

Big Sean, 32-letni raper, który był zaręczony z Nayą Riverą znaną z serialu "Glee", przerwał milczenie, by pożegnać zmarłą aktorkę. Naya Rivera i jej syn pływali w jeziorze, gdy niezakotwiczona łódź zaczęła odpływać. 33-latka, która niestety nie miała na sobie kamizelki ratunkowej, zdołała podnieść syna i wsadzić go do łodzi. Sama utonęła. Poszukiwania ciała trwały pięć dni.