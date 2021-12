Natalia Kukulska i Kayah nagrały utwór kipiący od emocji. "To wyraz naszej siły i solidarności"

Natalia: Ja z kolei myślę, że to doświadczenie, które zbierałyśmy przez lata, jest dla nas największym darem. Na mojej ścieżce były oczywiście porażki. A czasami sukcesy komercyjne nie cieszyły mnie tak, jak mniej doceniane projekty artystyczne. Ale wszystko to było mi potrzebne. Żeby zbierać się w garść, otwierać horyzonty, stawiać sobie nowe wyzwania. Rzeczywiście ten rok jest dla mnie jubileuszowy i dużo się dzieje. Minęło 25 lat od premiery płyty "Światło", ale nie chciałam robić podsumowania w stylu "the best of". Wydałam za to epkę "Jednogłośna" i reedycję "Czułych strun". I to jeszcze nie koniec planów na ten i przyszły rok. A już w styczniu wyczekiwane i przekładane przez pandemię koncerty "Czułych strun" w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Zatem mam nadzieję, że "the best" jeszcze przede mną. Na spełnienie muszę jeszcze trochę poczekać.