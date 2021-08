"Znaleźliśmy wspólny język". Kukulska i Dusk stworzyli wyjątkowy duet

Poza tym jest dżentelmenem i ogromnym profesjonalistą. Znakomicie mi się z nim współpracowało, porozumiewaliśmy się w mig nawet w najdrobniejszych niuansach. Cierpliwie podchodził do moich uwag dotyczących miksu. No i oczywiście uwielbiam jego głos, i to, jak go używa. Ma otwartą głowę i wyczucie. Współpraca to była ogromna przyjemność!