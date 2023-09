Natalia Kukulska wspomina ojca. Minęło 13 lat

Internauci nie kryli wzruszenia na post Kukulskiej. "Pani tata to był super gość - miałam okazję poznać i darzyłam ogromną sympatią", "Pięknie zdjęcie", "Piękne wspomnienia na zawsze", "Akurat te zdjęcie mam w swojej kolekcji, ostatnio ktoś z mojej rodziny wspominał mi o twoim tacie. Nie do wiary, że to już 13 rocznica. Jakby było to wczoraj" - czytamy.