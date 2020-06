Natalia Szroeder o polityce: "Nie można od niej stronić"

Natalia Szroeder chętnie zabiera głos w tych sprawach, które rzeczywiście mają społecznie dużą wagę. Tym razem, z okazji wyborów prezydenckich 2020, wypowiedziała się na temat swojego podejścia do polityki.

"Jestem wdzięczna moim rodzicom, że wychowali mnie i moje rodzeństwo w przekonaniu, że polityki nie trzeba, a nawet nie można się bać. Że nie można od niej stronić. Bo polityka to nie spory przy sejmowej mównicy, to sprawy Twoje i moje, nasza codzienność, przyszłość, nasze prawa i nasz komfort. Od kiedy skończyłam 18 lat, z dumą korzystam z mojego pięknego przywileju i obowiązku, jakim jest prawo do głosowania" - napisała Natalia Szroeder.