Natalia Szroeder z mamą. Podobieństwo jest uderzające

Natalia Szroeder pomimo rosnącej wciąż sławy pozostaje sobą. Skromna, uśmiechnięta, szczera i otwarta - to, jaka jest doceniają jej bliscy. Z nimi przecież wokalistka spędza sporo czasu. Przywiązanie do rodziny widać na zdjęciu, które Natalia opublikowała na Instagramie. Fotka jest nie byle jaka, bo znajduje się na niej ona i jej mama. "Mami. Superbohaterka. Miss Świata. Ekspert od spraw niewykonalnych. Cechy charakterystyczne naszej Mamity to umiejetność wydłużania doby, niezwykła siła fizyczna i psychiczna (dźwiga ciężary znacznie większe, niż przeciętny człowiek dałby radę dźwignąć), mądrość, czułość, wrażliwość, wyrozumiałość, empatia, piękno (w środku i na zewnątrz), dobroć. Kochamy Cię, Mamuniu. Wychowalaś czteroosobową armię. My w ogień za Tobą. Zawsze" - napisała.