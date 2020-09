Natalia Vodianova i Antoine Arnault wzięli ślub w Paryżu

Natalia Vodianova to modelka, która dostała się na sam szczyt dzięki ciężkiej pracy. Karierę rozpoczęła w wieku 16 lat, kiedy przypadkiem poznała modela z Moskwy. Ten polecił jej zgłoszenie się na casting. Następnego dnia agencja modelek zaproponowała jej przyjazd do Paryża. Natalia zgodziła się i tak rozpoczęła swoją karierę, która trwa do dzisiaj.