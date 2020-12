Natchniona Górniak do fanów: "A gdyby jutro miał być koniec świata?"

"Jesteśmy bardzo mądrymi istotami jako ludzie, ale jednak uległymi…" - tłumaczyła spacerując z telefonem i zachęcała do całkowitego odrzucenia niewygodnych nam relacji. Zdaniem gwiazdy, dążąc do akceptacji, często działamy wbrew sobie. Górniak skrytykowała też konsumpcyjny model życia i swoich znajomych z showbiznesu. "To nie są czasy, żeby się obnosić i pokazywać ludziom swoje zasoby. Robią to moi koledzy z branży i jest to chore." Mówiła o celebrytkach, które chwalą się nowymi torebkami, podczas gdy zwykli ludzie nie mają co jeść.