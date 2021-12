Nazwała Mansona "swoim oprawcą". Tabloid ujawnia szczegóły z sądowych dokumentów

"Daily Mail" dotarł do dokumentów sądowych złożonych wiosną przez aktorkę w sprawie konfliktu z byłym mężem, Jamie Bellem. Jak to ma się do jej relacji z Mansonem? Otóż w dokumentach Wood podkreśla, że po traumatycznych przeżyciach z Mansonem chciała uciekać z Los Angeles (gdzie mieszka ojciec dziecka) do Nashville, a także zaostrzyć ochronę swojego domu, by nie doszło do włamania.