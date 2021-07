Nic nie zapowiadało tragedii. Trzy dni po występie już nie żyła

- Czułam, że chcę dorosnąć do bycia kobietą z dala od publiki. Czułam, że muszę się wycofać, dać sobie czas i przepracować to wszystko w spokoju. Długo nie byłam w stanie słuchać piosenek Amy, ani właściwie żadnej muzyki (...) Zrozumiałam jednak, że nie mogę żyć bez koncertowania i tworzenia muzyki, bo to jest to, co naprawdę kocham. Czuję, że musiałam się pozbierać i pokazać ludziom, dlaczego Amy uznała, że warto we mnie inwestować - przyznaje.