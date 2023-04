Nick Carter oskarżony o gwałt. To kolejny pozew przeciwko gwieździe Backstreet Boys

Teraz pojawiła się kolejna oskarżycielka. Piosenkarka Melissa Schuman po raz pierwszy o swoich zarzutach wobec Cartera powiedziała w 2017 r. na fali ruchu #MeToo. W pozwie, który we wtorek wpłynął do sądu, podała, że do gwałtu doszło w 2003 r., gdy miała 18 lat. Miała błagać gwiazdę Backstreet Boys, by przestał, bo chciała zachować dziewictwo do ślubu.