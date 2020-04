Z aktorem jest coraz gorzej. Po amputacji przyszła infekcja

W poniedziałek poinformowała, że w płucach Nicka Cordaro wykryto infekcję. We wtorek nad ranem nagrała filmik, w którym dokładnie opisała, co się dzieje.

- Wczoraj był ciężki dzień. Nick nabawił się infekcji płuc, która przedostała się do jego krwi i wywołała wstrząs septyczny. Lekarze uporali się z tym i podali leki poprawiające ciśnienie – opowiedziała żona aktora.

Dodała też, że aktor dostaje bardzo silne antybiotyki , aby infekcja płuc ustąpiła. Mimo tego wszystkiego Cordaro ma "robić postępy" w powrocie do zdrowia.

W sieci trwa obecnie zbiórka na pokrycie rachunków za leczenie aktora. Do tej pory zebrano prawie pół mln dol. W akcję włączyli się jego koledzy i koleżanki z Broadwayu, którzy nagrali filmik z coverem jego piosenki z musicalu "Waitress".

Przypomnijmy, że Nick Cordero trafił do szpitala 31 marca . Miał problemy z oddychaniem, ale dopiero trzeci test na obecność koronawirusa potwierdził, że aktor jest zarażony.

U Cordero wystąpiła infekcja płuc i bardzo wysoka gorączka , która doprowadziła do spadku ciśnienia i nieregularnej pracy serca. Mężczyzna stracił przytomność i lekarze zastosowali resuscytację.

Później problem pojawił się w prawej nodze, gdzie doszło do zakrzepicy i krew nie dopływała do palców stopy. Kloots podkreśliła, że nie dało się tego rozwiązać chirurgicznie, dlatego trzeba było polegać na lekach rozrzedzających krew.

- Doszliśmy do takiego momentu, że trzeba było podjąć decyzję: albo noga, albo życie - tłumaczyła żona aktora i matka jego 10-miesięcznego syna.

