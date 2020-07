Wdowa po aktorze dostanie sporą sumę. Zbiórka w sieci ciągle trwa

Nick Cordero był aktorem telewizyjnym, filmowym i gwiazdą Broadwayu nominowaną do nagrody Tony. Do szpitala trafił 31 marca. Miał problemy z oddychaniem i wkrótce okazało się, że jest zarażony koronawirusem. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień i doszło do tego, że lekarze musieli mu amputować nogę. Dramat żony i młodej matki (ich synek niedawno skończył roczek) poruszył serca wielu ludzi, którzy zaczęli wpłacać datki na leczenie.