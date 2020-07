"Bóg przyjął do Nieba kolejnego anioła". Aktor zmarł po długiej walce z koronawirusem

Nick Cordero miał zaledwie 41 lat. Aktor Broadway'u zaraził się koronawirusem mniej więcej z marcu tego roku i trafił do szpitala w Los Angeles z poważnymi powikłaniami. Wirus silnie zaatakował jego płuca. Niedługo później okazało się, że ma zakrzepicę . Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że konieczna była amputacja nogi.

Aktor przebywał w szpitalu ponad 90 dni. Jego żona, Amanda Kloots, niemal codziennie informowała o tym, co się u niego dzieje. I wydawało się, że sytuacja się powoli normuje.

"Bóg przyjął do Nieba kolejnego anioła. Mój kochany mąż zmarł dziś rano. Był otoczony miłością swoich bliskich, śpiewami i modlitwami o to, by bez bólu opuścił ten świat" - napisała.