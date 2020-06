Aktor od 90 dni walczy z powikłaniami koronawirusa. Żona informuje o jego stanie

Historia Nicka Cordero to przestroga dla wszystkich, którzy bagatelizują koronawirusa. Aktor trafił do szpitala w kwietniu i do tej pory w pełni nie wyzdrowiał. Miał amputowaną nogę, a lekarze mówili jego żonie, że będzie musiała się z nim pożegnać. Amanda Kloots inforumuje, co teraz się dzieje.

Nick Cordero to znany w Stanach aktor telewizyjny, filmowy i gwiazda Broadwayu. Do szpitala trafił 1 kwietnia po tym, jak wystąpiły u niego niepokojące objawy początkowo wzięte za zapalenie płuc. Jego stan szybko i drastycznie się pogorszył. Wirus spowodował duże uszkodzenia płuc, miał gorączkę, obniżone ciśnienie krwi i zakłócenia pracy serca. Problemy zaczęły się nawarstwiać.

Jak relacjonowała Amanda Kloots, kilka dni po przyjęciu do szpitala doszło do zakrzepicy. Krew nie dopływała do pałców stopy. Na początku próbowano ratować organizm Nicka lekami rozrzedzającymi krew. Tyle że po nich wystąpiły problemy z ciśnieniem i krwawienie w jelitach. Leki trzeba było odstawić i lekarze podjęli trudną decyzję o amputacji prawej nogi.

Aktor od blisko 90 dni cały czas przebywa w szpitalu. Jego żona co kilka dni publikuje relację o jego zdrowiu.

Na Instagramie ostatnio podzieliła się krótkim updatem sytuacji męża. Przyznała, że Cordero czuje się lepiej, ale cały czas przebywa na oddziale intensywnej terapii.

- Gdy jedna rzecz jest już OK, to druga się psuje. I gdy z tą drugą jest dobrze, to coś innego dzieje się źle. Dla mnie najważniejsze jest teraz pytanie: kiedy przerwiemy ten okrutny krąg - komentuje krótko.

Więcej o stanie zdrowia męża napisała 3 dni wcześniej.

"Nick jest naprawdę słaby. Wyobraź sobie, że masz grypę i przez tydzień twoje ciało próbuje wyzdrowieć. Teraz wyobraź sobie, co czuje Nick po tym wszystkim, co przeszedł i jak długo jeszcze będzie musiał zdrowieć" - napisała.