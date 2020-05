Aktor wybudził się ze śpiączki. Koronawirus miał na niego druzgocący wpływ

- Obudził się, ale jest tak słaby, że nawet otwieranie i zamykanie oczy zabiera całą jego energię. Nie może nawet zamknąć ust. Ale wykonuje polecenia, co znaczy, że jego stan psychiczny wraca do normy. Przed nami bardzo długa droga – pisała żona i matka 11-miesięcznego synka na Instagramie.

"To było straszne. Lekarze z trudem przywrócili go do życia" – pisała żona na Instagramie. Niestety był to dopiero początek jego problemów.