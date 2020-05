Nick Cordero ciągle walczy o życie. Przez koronawirusa stracił nogę

Aktor Nick Cordero trafił do szpitala prawie dwa miesiące temu z podejrzeniem zapalenia płuc. Jego walka o powrót do zdrowia trwa do dziś i obfituje we wstrząsające zwroty akcji. Niestety sytuacja ciągle nie jest opanowana.

Nick Cordero i Amanda Kloots mają rocznego synka (Getty Images)