Nicole Poturalski mówi po polsku. Była partnerka Brada Pitta pokazała mamę

O nowym związku Brada Pitta zaczęło być głośno po tym, jak aktor został przyłapany na wakacjach we Francji, które spędził z tajemniczą kobietą. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że chodzi o 27-letnią Nicole Poturalski . Para miała przylecieć na lotnisko Charlesa de Gaulle'a i udać się do posiadłości, w której gwiazdor poślubił Angelinę Jolie. Ani Brad Pitt, ani modelka nie potwierdzali tych informacji, ale zachodnie media podawały, że Amerykanin i modelka polskiego pochodzenia byli parą.

Odniosła się także do swojej wagi. - To bardzo interesujące, ponieważ wiele ludzi mówi szczupłym ludziom, że są zbyt szczupli. Jeśli natomiast powiesz komuś, że jest za gruby, będzie to dla niego bolesne. Nie wiem, czy jestem za chuda. Po prostu taka jestem. Nie jestem na diecie, nie liczę kalorii i jem, co chcę. Dlatego, jeśli w nocy najdzie mnie chęć na pizzę i lody, zjem ich pięć, jeżeli tylko będę chciała - powiedziała.