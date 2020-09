Nicole Poturalski przerywa milczenie. Odniosła się do Angeliny Jolie

Wszystko zaczęło się od rzekomych wspólnych wakacji Brada Pitta i Nicole. Para miała zostać przyłapana we Francji na lotnisku . Aktor i modelka wspólnie udali się do rezydencji Pitta, w której Brad i Angelina powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Nicole Poturalski skomentowała doniesienia o jej związku z Bradem Pittem

Wiele osób twierdzi, że młodziutka modelka przypomina Angelinę Jolie. Fani z niecierpliwością czekają na jakąkolwiek reakcję ze strony byłej żona Brada Pitta. W końcu teraz aktorka musi mierzyć się z tym samym, co niegdyś przeżyła Jennifer Aniston. Na pierwszych okładkach gazet pojawiają się wspólne zdjęcia Brada i jego nowej miłości.

Na profilu na Instagramie Nicole często pojawiają się pytania w komentarzach dotyczące jej nowego chłopaka. Modelka do tej pory na nie nie odpowiadała i milczała. Jednak niedawno Nicole udostępniła zdjęcie, które opatrzyła opisem: "Szczęśliwi ludzie nie hejtują".

Do takiego stwierdzenia odniosła się jedna z komentujących osób, która napisała: "Skoro tak, to dlaczego ty i Brad nienawidzicie Angeliny? Postępuj zgodnie z tym, co piszesz". Modelka zdecydowała się odpowiedzieć na ten komentarz. Nicole odpisała: "Nikogo nie nienawidzę".