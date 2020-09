Dziewczyna Brada Pitta na spacerze z 7-letnim synem

27-letnia Nicole Poturalski została okrzyknięta nową miłością Brada Pitta. Zagraniczne media doniosły, że para udała się do posiadłości we Francji - do miejsca, w którym aktor wziął ślub z Angeliną Jolie. Mimo że mama modelki zaprzecza wszystkim informacjom, przyjaciel Pitta zdradził, że para powoli się w sobie zakochuje.