Włosy Nicole Richie stanęły w płomieniach. Reakcja męża była najlepsza

Celebrytki pokroju Nicole Richie zrobią wszystko dla rozgłosu. Ale to, co wydarzyło się na 40. urodzinach gwiazdy TV i o czym mówią wszystkie amerykańskie media rozrywkowe, z pewnością nie było w planie. Richie nabija się z całej sytuacji, jednak w pierwszym momencie nikomu nie było do śmiechu.