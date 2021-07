Nie będzie urodzinowego portretu George’a? Kate i William rozważają odejście od tradycji

Ponadto zdjęcia, które robi Kate, to nie sztywno pozowane fotografie, ale często migawki z beztroskiej zabawy. Dlatego też fani rodziny z Cambridge z niecierpliwością czekają co roku na kolejne fotografie. Nie tylko po to, by się przekonać, że książęta rosną jak na drożdżach, ale by przekonać się, jaki artystyczny pomysł księżna zrealizowała tym razem.