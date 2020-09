Karol Strasburger mógł stracić córkę. Było o włos od tragedii

Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk pobrali się w sierpniu ubiegłego roku, a kilka miesięcy później aktor po raz pierwszy został ojcem. Gospodarz "Familiady" wielokrotnie podkreślał w wywiadach, jak wielkim przeżyciem jest dla niego rodzicielstwo. Jak podkreśla, mała Laura jest teraz dla niego całym światem i aktor bez wahania potrafi dla niej zrezygnować z wielu rzeczy. - Chcę być jak najlepszym ojcem, dlatego rezygnuję z wielu rzeczy, by spędzać jak najwięcej czasu z córką. Nie muszę być na rautach, turniejach tenisowych, bo jest ktoś ważniejszy, kto mnie potrzebuje. My nie zamierzamy mieć żadnej niani i nie oddamy Laury do żłobka - wyznał Strasburger w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo".