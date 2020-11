Nie mówił o tym przez 5 lat. Jego syn zmarł na siłowni

- Jechałem autem, gdy zadzwonił partner mamy Filipa i powiedział, że Filip umarł. A ja powiedziałem: "co ty mówisz? To niemożliwe". Zadzwoniłem do niego, gdy szykowaliśmy się, żeby wyjść na spacer nad morze i on nie odebrał. Wiem, że wtedy już chyba nie żył - wyznał w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Do nagłej śmierci nastolatka doszło w trakcie wizyty na siłowni. Dopiero sekcja zwłok wykazała, co było prawdziwą przyczyną śmierci syna Jarosława Kulczyckiego.

- Jeśli chodzi o służby medyczne, to wpisano (w akt zgonu - przyp.red.) ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową. Ale pytanie dlaczego zatrzymało się serce u 19-latka? W dodatkowych badaniach wyszło, że w mięśniu serca Filipa były struktury, które są charakterystyczne dla przewlekłego stanu zapalnego. Najprawdopodobniej on w sezonie grypowym przeszedł grypę, a my nie wiedzieliśmy, że ten wirus drąży mięsień jego serca i powoli go niszczy. W momencie kiedy Filip położył się na ławeczce, żeby wycisnąć sztangę, to najpierw osłabł, a potem gwałtownie się poniósł i to spowodowało, że jego serce zatrzymało się - wyjawił ojciec chłopaka.