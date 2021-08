Nie udało się uratować przyjaciółki Marzeny Rogalskiej. Wiadomo, co z pieniędzmi ze zbiórki

Joanna Belon była żoną Wojciecha Belona, założyciela zespołu Wolna Grupa Bukowina. Muzyk zmarł w 1985 r., a na początku lat dwutysięcznych Joanna wyjechała do USA i zamieszkała w Chicago. Gdy kilka lat temu zachorowała na raka, zamarzył jej się powrót do Polski. W 2020 r. Polska Fundacja Muzyczna zorganizowała zbiórkę na jej leczenie. Belon niedawno udało się wrócić do rodzinnego Krakowa. Niestety długo nie nacieszyła się pobytem w kraju. Na początku sierpnia wiadomość o jej śmierci przekazała jej przyjaciółka, Marzena Rogalska.