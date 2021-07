"Nie wystąpię, póki kontroluje mnie ojciec". Rozgoryczona Britney Spears pisze do hejterów

Spears żywo reaguje też na to, co mówi się i pisze o niej w ostatnim czasie. Odniosła się do krytyki na temat filmików, które zamieszcza na swoim profilu. "Nie wystąpię na żywo dopóki mój ojciec decyduje, co mam założyć, jak mówić, co robić i co myśleć. Funkcjonowałam tak 13 lat… I tak, wolę publikować filmiki, na których tańczę we własnym salonie, niż występować w Vegas. (…) Nie będę się stroić, nakładać mocnego makijażu o spędzać godzin na próbach do remiksów moich starych piosenek w tym samym momencie, gdy błagam o to, by móc dzielić się z fanami moją nową muzyką. (…) i nie, nie podoba mi się, że moja siostra występuje do moich piosenek. Nie podoba mi się, jak w ostatnich dokumentach wyciągnięto upokarzające momenty z mojej przeszłości. To dawno jest już za mną”, pisze rozgoryczona.