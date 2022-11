Nie żyje Keith Levene. Założyciel The Clash miał 65 lat

Strummer był wtedy frontmanem rockowej kapeli 101ers. Wspólny koncert z Sex Pistols przekonał go jednak, że to punk jest "właściwym kierunkiem", więc kiedy Levene zgłosił się do niego z propozycją śpiewania w The Clash, Strummer zgodził się bez wahania. Oznaczało to zakończenie działalności 101ers i początek nowego rozdziału w historii muzyki, który doprowadził The Clash do Rock and Roll Hall of Fame w 2003 r.