Nie żyje Michael Lang. Twórca najsłynniejszego festiwalu na świecie

Z Florydy Lang przeniósł się do miasta Woodstock w stanie Nowy Jork, do którego zjeżdżała ówczesna hipisowska bohema. Czterech dwudziestoparolatków (w tym Michael Lang) zawiązało spółkę Woodstock Ventures, która miała zorganizować The Woodstock Music and Art Fair. Po wielu perturbacjach festiwal odbył się w połowie sierpnia 1969 r. nie w Woodstock, ale prawie 100 km dalej, na farmie hodowcy bydła w Bethel. Na zaplanowaną na maksymalnie 200 tys. osób imprezę zjechało się ostatecznie ok. 450 tys. osób.