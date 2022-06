"Głodowe emerytury". Niektórzy mogą liczyć dosłownie na grosze

Gwiazda serialu "M jak miłość" otrzymuje świadczenie w kwocie niewiele ponad 2 tys. zł. Choć jak podkreśla Lipowska, potrzeby ma skromne, to "gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko". Dlatego 84-latka wciąż gra w serialu TVP2 (za jeden dzień na planie dostaje 3 tys. zł), a także przyjmuje nowe role. Jesienią zobaczymy artystkę na dużym ekranie w filmie familijnym "Uwierz w Mikołaja". Produkcja to dla aktorki zastrzyk w kwocie 50 tys. zł.