Niedawno wyznał, że jest gejem. Dziś Andrzej Piaseczny opowiada o byłej partnerce

Ostatnie medialne ruchy Andrzeja Piasecznego wywołały niemałe kontrowersje. Tuż po tym, jak światło dzienne ujrzał jego utwór "Miłość", który opowiada o uczuciu do mężczyzny, wyznał, że mówi on o... jego związku. Niektórzy się tego spodziewali, bo podobne plotki pojawiały się od lat, ale innych to wyznanie zszokowało.