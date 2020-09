Niełatwo być singlem. A co dopiero w skórze Brada Pitta

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

Tak było w przypadku Jennifer Aniston. Co prawda Brad i Jen byli przed laty małżeństwem, ale po rozwodzie nadal ich ze sobą łączono. Nieważne, że ona zdążyła sobie ułożyć życie (i to nawet kilka razy), a on związał się z Angeliną Jolie, z którą doczekał się szóstki dzieci. Media, ale i fani na całym świecie, nadal liczyli, że tych dwoje wróci do siebie.