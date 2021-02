Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Zamachowskiego

Choć wielu wydaje się, że w związku z programem szczepień jesteśmy na ostatniej prostej pandemii, to jest to na tę chwilę złudne wrażenie. Według ostatnich danych z 11 lutego nowych zarażonych mamy w Polsce 7 tys. Zaszczepiono tego dnia z kolei trochę ponad 80 tys. Polaków. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że o Covidzie nie możemy jeszcze zapomnieć i dalej należy uważać na swoje zdrowie.