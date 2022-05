Niespodziewany pomysł byłych żon Wiśniewskiego. Może być mocno zdziwiony

Okazuje się, że Świątczak, która w 2020 r. powróciła do Ich Troje, nagrała wspólną piosenkę z Mandaryną. Powstał do niej także teledysk, w którym obie wokalistki bawią się w wyjątkowo klimatycznym klubie. "Chciałybyśmy, aby ta piosenka stała się pewnego rodzaju mantrą dla tych, którzy mają skłonność do szybkiego poddawania się, dla tych, którzy nie wierzą w to, że po każdej burzy zawsze wychodzi słońce" - podkreślają celebrytki.