Przejmujący apel gwiazd. "Jesteśmy za utrzymaniem szczelności granic"

Zaangażowanie artystów i celebrytów w sytuację na granicy polsko-białoruskiej budzi skrajne emocje. Jedni ograniczają się do rozpowszechniania wstrząsających nagrań i dosadnych komentarzy. Inni jadą do strefy przygranicznej z realną pomocą lub by zwrócić uwagę na problemy ludzi, którzy w większości chcą się przedostać przez Polskę do Niemiec.