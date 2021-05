"Nocny incydent". Niania szybko straciła pracę

Brytyjska i amerykańska prasa nie odpuszcza Harry'emu i Meghan. Mnożą się historie na temat książęcej pary, która mimo wszystko walczy o prawo do prywatności. W ostatnim czasie małżeństwo udzieliło kontrowersyjnego wywiadu dla stacji CBS i Oprah Winfrey, w którym oskarżali rodzinę królewską o rasizm, odwrócenie się od problemu Meghan ze zdrowiem psychicznym, a także o to, że nikt nie stanął w obronie Markle, gdy ta była atakowana przez media. Harry podbił te oskarżenia i dolał oliwy do ognia w serii dokumentalnej "The Me You Can't See", w której to zdradził znacznie więcej szczegółów na temat kulisów odejścia jego i żony z brytyjskiego dworu.