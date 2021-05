Pił i brał narkotyki. Harry otwarcie przyznaje, co się z nim działo

Na Apple TV+ można od 20 maja obejrzeć trzy części pierwszego sezonu "The Me You Can’t See". Książę Harry nie tylko dzieli się wstrząsającymi historiami ze swojego życia prywatnego, ale także odpowiada za produkcję serii. I nie ma żadnych wątpliwości, że to najważniejszy projekt, w który się zaangażował w ostatnim czasie. "The Me You Can’t See" trzeba dopisać do listy "must see".