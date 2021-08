Diagnoza jak wyrok. Lekarze dają "norweskiej Dianie" kilka lat życia

Historia miłosna Mette-Marit i ksiącia Haakona to gotowy materiał na scenariusz komedii romantycznej. W 2001 r. następca norweskiego tronu poślubił samotną matkę z nieślubnym dzieckiem, kelnerkę, która w dodatku eksperymentowała z używkami. Media mówiły o rozwiązłym życiu przyszłej księżnej, złych wyborach partnerów oraz marnym wykształceniu. Sugerowano, by Haakon zrzekł się prawa do korony.