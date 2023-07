"Nosowska ma pełną dowolność". Firma Danone komentuje aferę z celebrytką

Powiem tak: Bardzo dobrze nam się pracuje z Katarzyną Nosowską, wszyscy ją uwielbiamy, jej typ humoru i to, co wrzuca do sieci. Kiedy tylko pojawi się jakiś materiał, nasi pracownicy i pracownice chętnie lajkują go, a nawet udostępniają w swoich mediach społecznościowych. To, co najbardziej w nich cenimy, to fakt, że są bardzo zabawne i zaskakujące. Kasia Nosowska dobrze zna swoich odbiorców.